“Acreditamos que no próximo ano, 2025 estaremos em condições de introduzir quer a língua inglesa quer a língua francesa porque já teremos recursos humanos qualificados, disse Luísa Grilo, citada pela Rádio Nacional de Angola.

O anúncio foi feito à margem do 2.º Conselho Consultivo do Ministério da Educação que terminou este sábado, no Bié.

O Med está também a preparar a introdução das oito línguas locais de origem africana no novo modelo curricular, o que levará mais tempo, pois “ainda não há material suficiente disponível” e está a ser feita formação de professores para que sejam capazes de produzir textos nas línguas nacionais.

O conselho consultivo, onde se abordaram temas como os desafios da gestão dos recursos humanos, a distribuição de bolsas de estudo do Projecto de Empoderamento de Raparigas e Aprendizagem para Todos – PAT II, a educação pré-escolar e ensino primário, a gestão das escolas e as modalidades de avaliação no sistema educativo, decorreu sob o lema “Os professores de que precisamos para a educação que queremos — O imperativo global para inverter a escassez de professores”.