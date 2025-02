“O Presidente da República felicita o ciclista Iúri Leitão pela conquista da medalha de ouro na corrida por pontos nos Campeonatos da Europa de ciclismo de pista, que estão a decorrer em Heusden-Zolder, na Bélgica. Após as duas medalhas em Paris 2024, o nosso campeão olímpico juntou agora este título europeu que lhe escapou em 2021, em mais uma prova da sua enorme qualidade e competitividade”, refere uma mensagem divulgada no sítio oficial da Presidência da República.

Iúri Leitão, de 26 anos, já se tinha sagrado vice-campeão europeu nesta prova em 2021, mas hoje chegou título em Heusden-Zolder, na Bélgica, com 157 pontos, superando o neerlandês Yanne Dorenbos, segundo com 114, e o belga Jasper de Buyst, terceiro com 106.

Campeão olímpico de madison em Paris2024, ao lado de Rui Oliveira, e medalha de prata no omnium na mesma edição dos Jogos, o ciclista luso conquistou a oitava medalha em Europeus de ciclismo de pista, a quarta de ouro, e aumentou para três as conseguidas por Portugal na Bélgica, depois da prata de Rui Oliveira na eliminação e o bronze de Maria Martins no scratch, na quarta-feira.

“Já ontem [quarta-feira], no primeiro dia de provas destes campeonatos, ficou bem patente o elevado nível da nossa seleção nacional de ciclismo de pista com a conquista de duas medalhas por Rui Oliveira (prata na eliminação) e Maria Martins (bronze no scratch), feitos que muito engrandecem o ciclismo e o desporto nacional”, frisa a mensagem do Presidente da República.

Marcelo Rebelo de Sousa agradeceu “todo o empenho e dedicação” dos ciclistas, do selecionador nacional e da Federação, e desejou “as maiores felicidades para os restantes dias de prova”