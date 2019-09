Numa mensagem publicada no site oficial da Presidência, o chefe de Estado lembrou que o marchador - que se tornou aos 43 anos o mais velho medalhado em Campeonatos do Mundo - "apresentou-se ao mais alto nível e conquistou uma medalha que além de um grande orgulho para Portugal é uma grande marca na sua carreira e no atletismo nacional".

Marcelo Rebelo de Sousa manifestou ainda a esperança de ver João Vieira cumprir "o objetivo da presença nos Jogos Olímpicos" de Tóquio, em 2020.

Paralelamente, também o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, se associou às mensagens de parabéns, recorrendo à rede social Twitter para assinalar o feito do atleta.

"João Vieira é vice-campeão do mundo nos 50 km marcha. Aos 43 anos conquista em Doha o seu melhor resultado de sempre em Mundiais. Um orgulho para todos nós. Parabéns", escreveu o governante.