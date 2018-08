O avançado do FC Porto Marega foi esta terça-feira convocado pela seleção do Mali para o jogo com o Sudão do Sul, a 9 de setembro, de qualificação para a Taça das Nações Africanas de 2019 (CAN2019).

Moussa Marega, de 27 anos, foi reintegrado no plantel principal dos campeões nacionais na semana passada, depois de ter treinado à parte. Regressou à competição no sábado, na derrota em casa com o Vitória de Guimarães (2-3).

Disputada a primeira jornada da fase de apuramento para a CAN2019, a seleção do Mali segue na segunda posição do Grupo C, com os mesmos três pontos do líder Burundi, após o triunfo por 2-1 em casa frente ao Gabão. O Sudão do Sul é quarto.

Marega soma 14 internacionalizações e um golo marcado com a camisola do Mali.