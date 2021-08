‘Tata’ Martins terá a honra de encerrar na pista a participação lusa em Tóquio2020, com uma inédita presença no ciclismo de pista para o país, através da jovem de 22 anos, natural de Santarém, a partir das 10:00 de Tóquio (02:00 em Lisboa).

A portuguesa, essencialmente a mulher que fez história no ciclismo de pista feminino em Portugal, tem uma série de primeiros pódios de sempre de Portugal em competições e traz um conjunto de resultados recentes favoráveis no omnium, série de quatro provas de pista.

Já este ano, venceu a prova de omnium da Taça das Nações de pista de São Petersburgo, na Rússia, em que conquistou também a corrida de eliminação, uma das duas vertentes em que parece mais confortável, depois de ter sido bronze nos Europeus de Elite de 2020 e segunda nos Europeus sub-23.

A outra é o scratch, onde, no ano transato, fez história ao conquistar uma medalha no campeonato do mundo, o bronze, já depois de em 2019 ter sido também terceira no campeonato da Europa.

No velódromo de Izu, a atleta terá de competir também no tempo e nos pontos, encerrando uma participação lusa que ‘rendeu’, até aqui, quatro medalhas: os bronzes do judoca Jorge Fonseca e do canoísta Fernando Pimenta, a prata de Patrícia Mamona no triplo salto, que também ‘rendeu’ o quinto campeão olímpico português, Pedro Pichardo, ouro com um ensaio de 17,98 metros.

– Domingo, 8 de agosto:

HORA Local (Lisboa) ATLETA MODALIDADE/PROVA

10:00 (02:00) Maria Martins Ciclismo de pista – omnium (scratch)

10:45 (02:45) Maria Martins Ciclismo de pista – omnium (tempo)

11:26 (03:26) Maria Martins Ciclismo de pista – omnium (eliminação)

12:25 (04:25) Maria Martins Ciclismo de pista — omnium (pontos)