Na sua primeira participação olímpica, Maria Tomé cumpriu os segmentos de natação (1.500 metros), bicicleta (40 quilómetros) e corrida (10 quilómetros) em 01:57.13 horas, a 2.18 minutos da gaulesa, que conquistou o ouro em 1:54.55.

Já Melanie Santos, que tinha sido 22.ª classificada em Tóquio2020, foi 45.ª na capital francesa, em 2:03.48 horas, a 8.53 minutos da vencedora, tendo sofrido uma penalização de 15 segundos no segmento de natação.

O pódio ficou completo com a suíça Julie Derron, medalha de prata, e a britânica Beth Potter, bronze, com mais seis e 15 segundos de Cassandre Beaugrand, respetivamente, sendo que a vencedora na anterior edição dos Jogos, Flora Duffy, das Bermudas, concluiu no quinto posto, a 1.17 minutos da francesa.