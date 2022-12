Com o tiro de partida a ser dado pelas 17:45 horas, no setor feminino, Mariana Machado, do Sporting de Braga, completou os 10 quilómetros ao fim de 33.17 minutos, à frente de Ana Mafalda Ferreira (Sporting, 33.35) e Lia Lemos (Sporting de Braga, 34.30), segunda e terceiras classificadas, respetivamente.

Na prova masculina, coube a Miguel Marques, com o tempo de 29.49 minutos, cruzar a meta no primeiro lugar. O atleta do Sporting superou a concorrência de David Silva, do Sporting de Braga (29.55) e do companheiro de equipa Rui Pinto (29.59), vencedor das edições de 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019.

Os dois vencedores de hoje repetem assim o triunfo alcançado a 17 dezembro na 15ª São Silvestre de Lisboa. Nesse dia Mariana Machado cruzou a meta ao final de 32.53 minutos. Por sua vez, Miguel Marques alcançou o tempo de 29.10 minutos.