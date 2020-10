O internacional alemão, autor do golo na final com a Argentina que ‘deu' o Mundial2014 à Alemanha (1-0), no prolongamento, vai prosseguir a carreira nos Países Baixos após ter "conversações muito agradáveis" com a formação de Eindhoven, que revelou o negócio em comunicado.

"Estou preparado para um desafio completamente diferente e encontrei-o aqui em Eindhoven", declarou o antigo jogador de Dortmund e Bayern Munique.

Aos 28 anos, o médio ofensivo reforça as opções ao serviço do técnico alemão Roger Schmidt, que neste defeso perdeu o português Bruma, outra opção de ataque, para o Olympiacos, de Pedro Martins.