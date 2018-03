O defesa esquerdo Mário Rui, jogador do Nápoles, tornou-se hoje o 32.º jogador a estrear-se na seleção portuguesa de futebol na 'era' Fernando Santos, ao ser titular no particular com a Holanda, em Genebra.

O futebolista de 26 anos era o único dos eleitos do selecionador luso para os particulares com o Egito (2-1) e os holandeses sem qualquer internacionalização ‘AA’, depois de ter sido chamado para substituir o ‘leão’ Fábio Coentrão.

O jogador do Nápoles entra numa lista já mais de 30 nomes e que começou a ser ‘escrita’ logo na estreia de Fernando Santos, que, para o seu primeiro jogo, um particular em França, a 11 de outubro de 2014, ‘batizou’ Cédric e João Mário.

Ainda no ano de 2014, também Raphael Guerreiro, Adrien Silva, José Fonte e Tiago Gomes foram ‘promovidos’ a internacionais ‘AA’.

A lista teve, depois, um aumento substancial com o particular com Cabo Verde, em 2015, com Fernando Santos a fazer alinhar pela primeira vez Anthony Lopes, André Pinto, Paulo Oliveira, Bernardo Silva, André André, Ukra e Danilo.

Seguiram-se, ainda no mesmo ano, Daniel Carriço, Nélson Semedo, Gonçalo Guedes, Lucas João, Ricardo Pereira e Rúben Neves.

Em 2016, ano em que Portugal conquistou o histórico Europeu, foi a vez do ‘miúdo’ Renato Sanches, Adrien Silva, João Cancelo e Gelson Martins.

No ano passado, tornara-se internacionais ‘AA’ Marafona, perante a Suécia, Bruma, Bruno Fernandes, Edgar Ié e Kévin Rodrigues, face à Arábia Saudita, e Gonçalo Paciência, Ricardo Ferreira e Rony Lopes, frente aos Estados Unidos.

Hoje, face à Holanda, é a vez de Mário Rui, que, para chegar ao Mundial2018, tem a concorrência de jogadores como Raphael Guerreiro e Fábio Coentrão.

- Lista dos 32 estreantes na 'era' Fernando Santos:11/10/2014 França (F), 1-2 Cedric, João Mário14/11/2014 Arménia (C), 1-0 Raphael Guerreiro18/11/2014 Argentina (N), 1-0 José Fonte, Tiago Gomes, Adrien Silva31/03/2015 Cabo Verde (C), 0-2 Anthony Lopes, André Pinto, Paulo Oliveira, Bernardo Silva, André André, Ukra, Danilo16/05/2015 Itália (N), 1-0 Daniel Carriço11/10/2015 Sérvia (F), 2-1 Nélson Semedo14/11/2015 Rússia (F), 0-1 Gonçalo Guedes, Ruben Neves, Lucas João, Ricardo Pereira25/03/2016 Bulgária (C), 1-0 Renato Sanches01/09/2016 Gibraltar (C), 5-0 André Silva, João Cancelo07/10/2016 Andorra (C), 6-0 Gelson Martins28/03/2017 Suécia (C), 2-3 Marafona10/11/2017 Arábia Saudita (C), 3-0 Bruma, Bruno Fernandes, Edgar Ié, Kévin Rodrigues14/11/2017 Estados Unidos (C), 1-1 Gonçalo Paciência, Ricardo Ferreira, Ronny Lopes26/03/2018 Holanda (N), ? Mário Rui