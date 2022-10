Sebastián Pérez deu vantagem ao Boavista, aos 22 minutos, e André Vidigal empatou, aos 56, com Joel Tagueu a desperdiçar, aos 71, uma grande penalidade que poderia ter dado a vitória ao Marítimo.

Apesar de ter somado o primeiro ponto, o Marítimo segue no 18.º e último lugar, enquanto o Boavista é quinto, com 16 pontos, em igualdade com o Sporting.