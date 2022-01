Vitinha (E) do Sporting de Braga disputa a bola com Matheus do Maritimo durante o jogo da 18ª jornada a contar para a Primeira Liga de Futebol realizado no Estádio Municipal de Braga, 15 de janeiro de 2022. HUGO DELGADO/LUSA

© 2022 LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.