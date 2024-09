Márquez, que saiu da ‘pole position’ e já tinha vencido a corrida sprint de sábado, voltou a conquistar um Grande Prémio 1043 dias depois do último triunfo no Mundial, terminando a prova com o tempo de 41.47,082 minutos e deixando os compatriotas Jorge Martín (Ducati), a 4,789 segundos, e Pedro Acosta (GasGas), a 14,904, na segunda e terceira posições, respetivamente.

Martín, que tem agora 299 pontos, aumentou a vantagem no campeonato devido à queda do italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que é segundo, a 23 pontos, com Márquez em terceiro, a 70, depois desta primeira vitória com a Ducati.