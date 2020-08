“O clube está entusiasmado por confirmar a contratação em definitivo de Matheus Pereira, por uma verba não revelada, ao Sporting. O jogador de 24 anos, que teve no The Hawthorns [estádio do clube] uma cintilante época de empréstimo, assinou um contrato válido por quatro anos”, lê-se no comunicado do clube.

Matheus Pereira, de 24 anos, foi cedido em 2019/20 ao clube inglês, que tinha acordado uma cláusula obrigatória de compra do jogador, no valor de 9,5 milhões de euros, depois de ter suportado meio milhão de euros pelo empréstimo.

O médio ofensivo cumpriu toda a sua formação no Sporting, tendo chegado a jogar na equipa principal, em 2015/16 e 2016/17, sob a orientação de Jorge Jesus, sem nunca se afirmar, acabando por ser cedido a Desportivo de Chaves, em 2017/18, e Nuremberga, na época seguinte, antes de rumar a Inglaterra.

“O Matheus marcou oito golos e fez 16 assistências nos 42 jogos do Championship, em que os ‘Baggies’ asseguraram a subida direta à Premier League [foi segundo, atrás do também promovido Leeds]”, destacou o clube inglês, dois dias depois de o jogador ter sido eleito o preferido dos adeptos.

Igualmente citado pelo clube, o diretor desportivo do West Bromwich, Luke Dowling, admitiu que a permanência de Matheus Pereira nunca esteve em dúvida.

“Decidimos deixar os detalhes para o fim da época. Queríamos o Matheus focado no futebol e nos últimos nove jogos da temporada. Concordaram, ambas as partes, clube e jogador, em finalizar o contrato no fim da época”, frisou Luke Dowling.