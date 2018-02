Este artigo é sobre Vila Real . Veja mais na secção Local

O futebolista do Desportivo de Chaves Matheus Pereira, que caiu inanimado nos minutos finais do jogo frente ao Estoril Praia, sofreu um traumatismo craniano e ficou internado no hospital local, adiantou o médico do emblema ‘azul-grená’, João Ribeiro.

