“Bem-vindo Matheus Pereira. Apresentamos Matheus Pereira, que assina um empréstimo de uma temporada com a possibilidade de acordo para uma uma transferência definitiva”, pode ler-se no Twitter oficial do clube inglês, que também indicou a chegada de Willock por um ano.

Os dois reforços vão ser companheiros do croata Krovinovic, que chegou também neste defeso aos ‘Baggies’, proveniente do Benfica.

O extremo brasileiro vai cumprir o terceiro empréstimo consecutivo aos 23 anos, depois de ter representado o Desportivo de Chaves, em 2017/18, e os alemães do Nuremberga, em 2018/19.

Já o avançado inglês, de 21 anos, chegou aos ‘encarnados’ na época 2017/18 para ser opção na equipa secundária, tendo realizado um total de 67 jogos e apontado 14 golos.