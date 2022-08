Na chegada ao ponto mais alto de Portugal continental, após um percurso de 159 quilómetros, Moreira, vice-campeão em 2021, venceu em 4:40.35 horas, o mesmo tempo de Luís Fernandes (Rádio Popular-Paredes-Boavista) e menos quatro segundos do que Frederico Figueiredo (Glassdrive-Q8-Anicolor).

Na classificação geral, Moreira passou a liderar, com menos 30 segundos do que Figueiredo e 31 do que Fernandes.

Na segunda-feira corre-se a quarta etapa, com uma ligação de 169,1 quilómetros, entre Guarda e Viseu, onde na terça-feira o pelotão cumpre o dia de descanso na prova.