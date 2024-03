O tricampeão mundial fez a melhor volta na derradeira tentativa, com o tempo de 1.15,915 minutos, batendo o espanhol Carlos Sainz (Ferrari) por 0,270 segundos e o companheiro de equipa, o mexicano Sérgio Pérez (Red Bull), por 0,359.

“Tem sido um fim de semana complicado mas, no final, conseguimos”, frisou Max Verstappen, que manteve um aceso duelo com Sainz ao longo da sessão, com vantagem para o espanhol nas duas primeiras etapas (Q1 e Q2).

Contudo, na fase final, a Q3, o piloto da Red Bull não deu hipóteses à concorrência. Na primeira das duas tentativas de voltas lançadas assumiu logo o comando das operações, acabando por ainda melhorar o seu tempo na derradeira tentativa, sendo o único piloto a baixar ao segundo ’15’.

Carlos Sainz, que ainda recupera de uma apendicite aguda que o afastou da ronda anterior, na Arábia Saudita, voltou a bater o seu companheiro de equipa na Ferrari, o monegasco Charles Leclerc, que não foi além da quinta posição, atrás do britânico Lando Norris (McLaren).

“Têm sido umas semanas difíceis. Estive até à última na cama a ver se conseguia estar aqui. É difícil de acreditar nesta primeira linha. No início estava um pouco enferrujado mas depois encontrei o ritmo. Não estou no meu momento mais confortável mas consigo cumprir”, sublinhou o piloto espanhol, que sabe estar de saída da escuderia italiana no final da temporada, altura em que será substituído pelo britânico Lewis Hamilton (Mercedes).

O sete vezes campeão mundial não chegou sequer à derradeira fase da qualificação, sendo eliminado na Q2.

Hamilton vai, assim, partir do 11.º lugar da grelha, enquanto oncompanheiro de equipa e compatriota, George Russell, parte do sétimo lugar.

Esta foi a quinta corrida consecutiva em que Hamilton se viu batido por Russell na qualificação.

De fora está o norte-americano Logan Sargeant (Williams), depois de o companheiro de equipa, o tailandês Alexander Albon, ter danificado o chassis do seu monolugar nos treinos livres de sexta-feira.

Sem peças de substituição, a Williams decidiu entregar o carro de Sargeant a Albon, que hoje se qualificou no 12.º posto.

Esta foi a 35.ª pole position da carreira para Max Verstappen, que garantiu uma maior diferença para o segundo classificado (0,270 segundos) do que aquela que separou os quatro carros seguintes (0,250 segundos).

Um fator que indica o nível de competitividade da disciplina sem a presença do grande dominador dos últimos dois anos.

Em 2023, o neerlandês venceu 19 das 22 corridas disputadas.

O GP da Austrália é a terceira ronda da temporada de 2024.

Max Verstappen chega a esta prova na liderança do campeonato, com 51 pontos, mais 15 do que o companheiro de equipa, Sérgio Pérez.