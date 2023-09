A vitória de Verstappen, e apesar da desistência de Sérgio Pérez, a Red Bull Racing conquistou o sexto título de construtores da sua história, o segundo consecutivo (2010 a 2013, 2022 e 2023). Em relação a Pérez, foi mesmo uma corrida para esquecer. O piloto mexicano teve de utilizar duas asas dianteiras novas, fruto de vários incidentes em pista, mas há volta

Para Verstappen, aos microfones da F1, foi um "fim de semana incrível e vencer aqui é muito bom. O carro trabalhou bem em todas as partes. O mais importante foi o campeonato de construtores, por isso, quero felicitar todos aqui e na fábrica. Estamos a ter um ano incrível".

Óscar Piastri, votado piloto do dia e com o seu primeiro pódio no bolso, teve um corrida difícil no início, sem ritmo de corrida, perdendo a segunda posição logo no arranque, mas no final da corrida, em declarações à SPORTTV, o australiano admitiu que precisa ainda de "melhorar na preservação de pneus". Apesar de tudo, para Piastri, na sua primeira temporada na F1 "é um privilégio" estar a lutar com os melhores, pelas posições cimeiras, agradecendo à "equipa e a todos os que confiaram em mim e me colocaram aqui. Ainda há mais potencial para ser desbloqueado".

George Russell, o único entre os dez primeiros a utilizar a estratégia de uma paragem, viu escapar um melhor resultado quando Charles Leclerc (Ferrari) o ultrapassou. Durante a corrida inteira o britânico batalhou com Lewis Hamilton (Mercedes), mas desta vez, em estratégia diferente do seu companheiro, a equipa pediu que Russell o deixa-se passar. Russell ainda caiu para trás de Sainz, que terminou assim em sexto.

Para Hamilton, o quinto posto significa que com a desistência de Pérez o britânico ganha terreno ao mexicano. Apesar disso, Hamilton terminava o GP com as declarações à SPORTTV um pouco frustrado, começando por falar sobre "o contato com o Pérez no início, ainda bem que sem danos. Depois tive algumas escaramuças com o Russell, mas foi uma corrida dura. Não queria estar nesta posição. Devíamos estar na frente dos Ferrari. Estávamos em posição de perder para os dois [Ferrari]. O nosso carro foi muito complicado de pilotar, sem aderência traseira. Espero que esta seja a pior corrida da temporada. Espero que nos próximos GPs dê para pilotar melhor, pois isso significa que vamos estar numa melhor posição".

Leclerc volta então a terminar na quarta posição, o terceiro consecutivo e o quarto da temporada. Numa corrida discreta, o monegasco explicou à SPORTTV que "foi muito difícil passar o Russell, com a sua estratégia de pneus, mas vi que ele deixou uma aberta e foi aí que o ultrapassei. Fizemos as escolhas certas hoje, mas não tivemos ritmo para os McLaren".

No campeonato de pilotos, Verstappen alargou, também, a vantagem, tendo agora 400 pontos, mais 177 do que Sérgio Pérez. Verstappen pode agora ser campeão já no sábado do Grande Prémio do Catar.