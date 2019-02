O avançado Kylian Mbappé deu hoje a vitória por 1-0 ao Paris Saint-Germain em Saint-Étienne, ao marcar o único golo da partida da 25ª jornada da Liga francesa de futebol, compensando as ausências de Neymar e Edinson Cavani.

O internacional francês decidiu a partida aos 73 minutos, ao dar a melhor sequência a uma assistência do veterano brasileiro Dani Alves, que colocou a bola para a área do Saint-Étienne a solicitar a desmarcação de Mbappé, que, sem deixar cair no relvado, rematou de primeira, à meia volta, para o fundo das redes.

Com este triunfo, o PSG aumentou para 12 pontos a diferença pontual em relação ao Lille, que cedeu hoje um empate 0-0 em casa frente ao Montpellier, tendo a equipa parisiense menos dois jogos do que o adversário mais próximo na tabela classificativa.

O Lille, com três portugueses no ‘onze’ - José Fonte, Xeka e Rafael Leão -, não foi capaz de marcar um golo ao Montpellier, cuja defesa esteve em bom plano, com destaque para o central e internacional português Pedro Mendes.

Xeka e Rafael Leão foram substituídos aos 65 e 77 minutos, pelo brasileito Thiago Maia e por Loic Remy, respetivamente, enquanto Rui Fonte esteve no banco de suplentes do Lille, mas não chegou a ser utilizado.

Em outros jogos de hoje da 25ª jornada, o Bordéus recebeu e venceu o Toulouse por 2-1, o Caen não foi além de um ‘nulo’ na receção ao Estrasburgo, enquanto o Reims fez valer o ‘fator casa’ para se impor ao Rennes, por 2-0.