Depois de ter conquistado o ouro nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, Pichardo chega hoje à qualificação do triplo salto, a partir das 19:15 locais (18:15 em Lisboa), como um dos grandes candidatos ao triunfo, mesmo depois de ter perdido a final dos Europeus de Roma para o espanhol Jordan Díaz.

A marca de 17,10 metros ‘exigida’ para a qualificação direta para a final não deve colocar grandes dificuldades a Pichardo, que, em Roma, bateu o recorde nacional, com 18,04.

Tiago Pereira, medalha de bronze nos Mundiais de pista coberta e quarto nos Europeus, também procura avançar para a jornada decisiva, reservada aos atletas que consigam os 17,10 metros ou estejam entre os 12 melhores da qualificação, numa temporada em que tem 17,08 como melhor registo.

No Estádio Náutico Vaires-sur-Marne, Fernando Pimenta começa a sua caminhada em busca de se tornar o primeiro português a conquistar três medalhas olímpicas, depois da prata em K2 1.000 em Londres2012, ao lado de Emanuel Silva, e do bronze em K1 1.000 em Tóquio2020.

O limiano vai tentar ser um dos dois primeiros na sua série, marcada para as 10:40, o que lhe garantiria a passagem direta para as meias-finais de sábado, evitando, assim, ter de competir ainda nos quartos de final hoje, às 14:10.

A começar os seus quintos Jogos Olímpicos, Teresa Portela vai disputar as eliminatórias de K1 500 a partir das 10:20 e, caso não avance diretamente para as ‘meias’, os quartos de final às 13:30.

Já sem grande possibilidade de chegar às medalhas, mas muito bem posicionados para garantir um diploma, os velejadores portugueses Carolina João e Diogo Costa enfrentam a ‘medal race’ de 470, às 15:43, em Marselha, para a qual entram na quinta posição.

Em kite, Mafalda Pires de Lima disputa as últimas regatas de qualificação para as meias-finais, procurando subir do 14.º lugar para o 10.º, que, neste momento, está a 14 pontos.

No skate, Thomas Augusto faz a sua estreia em Jogos Olímpicos e disputa a qualificação de park, que começa às 12:30, embora apenas compita na terceira série, procurando apurar-se para a final, marcada para as 17:30.