"A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD vem informar o mercado que chegou a acordo com o FC Barcelona para a aquisição da totalidade dos direitos desportivos e económicos do jogador Nicolás González Iglesias (Nico González) pelo valor 8,4 milhões de euros", pode ler-se na comunicação enviada pelos vice-campeões nacionais à CMVM.

Nico González, que ficou com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, esteve emprestado ao Valência durante a última época e fez um golo e uma assistência nas 26 partidas realizadas pelo clube da Liga espanhola, na sequência de um largo percurso vivido entre a formação e os seniores do FC Barcelona.

Vinculado desde 2013 ao campeão espanhol, no qual ingressara proveniente do Atlético Coruña Montañeros, o médio, de 21 anos, apenas atuou pelo conjunto principal em 2021/22 e somou dois tentos e duas assistências em 37 encontros, numa campanha finalizada sem títulos.

Nico González tinha-se apresentado no arranque dos trabalhos de pré-temporada do FC Barcelona, mas foi preterido das escolhas do treinador Xavi Hernández para a digressão aos Estados Unidos, acompanhando agora o compatriota Fran Navarro (ex-Gil Vicente) entre os reforços oficializados pela equipa orientada por Sérgio Conceição para 2023/24.

O FC Porto informou ainda que o FC Barcelona terá direito a receber 40% da mais valia de uma futura transferência do jogador e que o conjunto catalão tem ainda a opção de recompra dos direitos do jogador por 30 milhões de euros até 30 de junho de 2025.