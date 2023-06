Lionel Messi anunciou a sua saída do PSG na semana passada e as primeiras notícias davam conta da possibilidade deste rumar à Arábia Saudita, onde teria um contrato de 400 milhões de euros por temporada, o dobro do que Cristiano Ronaldo recebe ao serviço do Al-Nassr, do mesmo campeonato.

Já esta semana, no entanto, o seu pai, Jorge Messi, confirmou que o Barcelona contactou o jogador de 35 anos para que o seu regresso à Catalunha fosse possível. Jorge admitiu que era sua preferência era mesmo a equipa orientada por Xavi e a imprensa do país vizinho dava conta da forte possibilidade do seu destino ser mesmo os blaugrana.

Contudo, já esta quarta-feira foi a mesma imprensa espanhola (e a argentina) a confirmar que o seu provável destino será o Inter Miami.

Os moldes envolvem muitos intervenientes, não apenas o emblema de David Beckham. Envolve também a MLS (a liga norte-americana propriamente dita), a Apple e a Adidas.

De acordo com informações, tanto a MLS como a Apple oferecem ao argentino parte dos direitos televisivos dos jogos do campeonato, ao passo que a Adidas, a sua principal patrocinadora, também está na disposição de aumentar a percentagem dos lucros que Messi receberá anualmente, nomeadamente com as vendas de merchandising nos Estados Unidos.

Além de tudo isto, a MLS também propôs a Messi que, no final do seu contrato, de três ou quatro anos, poderá comprar um clube no principal campeonato norte-americano, tal como fez David Beckham....com o Inter Miami.