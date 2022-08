Cristiano Ronaldo, João Cancelo, Bernardo Silva e Rafael Leão são os quatro portugueses da lista dos 30 futebolistas nomeados para a Bola de Ouro da France Football, divulgada esta sexta-feira.

Mas a grande surpresa é a ausência do astro argentino. Lionel Messi, detentor do troféu, fica de fora dos nomeados pela primeira vez desde 2005. Já Cristiano Ronaldo, volta a figurar entre os melhores dos melhores. Com 37 anos, Cristiano conquistou o "Ballon d´Or" por cinco vezes (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017). Messi tem sete (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019,2021).

Dos restantes 30 nomeados, três clubes europeus garantem 18 jogadores. Do Real Madrid, Karim Benzema, Thibaut Courtois, Casemiro, Luka Modric, Antonio Rudiger e Vinicius Jr.. Benzema e Courtois também estão nomeados para receber outro prémio de melhor jogador, mas este é atribuído pela UEFA.

Do Liverpool estão nomeados Trent Alexander-Arnold, Luis Díaz (ex-FC Porto), Fabinho, Darwin Nuñez (Ex-Benfica), Mohamed Salah e Virgil Van Dijk).

Também do campeonato Inglês, o Manchester City tem 6 jogadores nomeados, os portugueses João Cancelo e Bernardo Silva. Phil Foden, Erling Haaland, Riyad Mahrez e Kevin de Bruyne. Este último também está nomeado para o prémio da UEFA, que vai ser entregue a 25 de agosto.

Há outro Português nomeado para os prémios France Football, mas desta vez, para o melhor jogador sub-21 da época. É Nuno Mendes que volta a figurar na lista dos dez futebolistas, menores de 21 anos, nomeados para o Troféu Kopa.

O jovem lateral esquerdo do PSG está nomeado juntamente com Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Jamal Musiala (Bayern Munique) e Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), o croata Josko Gvardiol (Leipzig), o espanhol Gavi (FC Barcelona), o francês Eduardo Camavinga (Real Madrid), os ingleses Bukayo Saka (Arsenal) e Jude Bellingham (Dortmund) e o neerlandês Ryan Gravenberch (Munique).

A entrega do troféu para o melhor jogador do ano está agendada para 17 de outubro. Esta edição conta com novos critérios de avaliação, que vão ineditamente passar a ter em conta a temporada desportiva em vez do ano civil.

*com Lusa

(atualizado às 22h35)