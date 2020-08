De acordo com o El Mundo, o jogador do Barcelona enviou o pedido de rescisão esta terça-feira. Messi tem ainda tem mais um ano de contrato, que termina a 30 de junho de 2021. Contudo, considera que a cláusula de saída do clube continua em vigor.

Apensar de a decisão já ser esperada — Messi já teria dito numa reunião com o treinador, Ronald Koeman, que pretendia sair —, o processo não será fácil. O argentino não jogou por outro clube que não o Barcelona durante a sua carreira desportiva e custa cerca de 100 milhões de euros brutos por ano.

A decisão terá sido tomada depois da derrota sofrida pelo Barcelona frente ao Bayern Munique (2-8), na Liga dos Campeões.

Em maio deste ano, Quique Setién, o então treinador, expressou a convicção de que o argentino Lionel Messi continuaria por muito tempo em Barcelona. "Messi não vai sair do FC Barcelona. Leo está em Barcelona há 20 anos e ninguém poderia explicar uma separação. Entre Messi e o Barcelona há muita conexão emocional, algo que vai além do dinheiro e dos interesses pessoais", assegurou.