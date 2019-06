“A primeira filial madridista contará nas suas fileiras com um dos jogadores jovens mais prometedores do futebol mundial. Um meio-campista ofensivo, de excelente técnica, muito habilidoso, com visão de jogo, drible e golo”, escrevem os ‘merengues’.

O jogador, que chega proveniente do FC Tokyo, fez o seu primeiro jogo internacional absoluto pelo Japão este ano, em junho, diante de El Salvador.

Para a equipa principal, o Real Madrid já contratou o belga Eden Hazard (ex-Chelsea) e sérvio Luka Jovic, proveniente do Eintracht Frankfurt, ao qual tinha sido cedido pelo Benfica.