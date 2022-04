A camisola branca, com imagem aérea do ilhéu açoriana ao centro, é uma das principais referências da 'Linha Verde' do negócio de vestuário do jogador.

"Esta camisola apresenta o belo ilhéu de Vila Franca do Campo, uma das paisagens mais icónicas da ilha açoriana de São Miguel. A piscina natural da ilha abriga milhares de espécies em vias de extinção, um lembrete simbólico de que poucas coisas na Terra existem em quantidades infinitas", descreve a Messi Store na apresentação do artigo.

As peças de roupa, de edição limitada, custam entre 53 euros, para mulher, e 121 euros, para homem.