Hoje é o último dia do contrato de Dani Alves com o FC Barcelona, clube para o qual voltou este ano para ajudar a vencer os tempos mais conturbados e distantes das glórias do início da última década que o próprio viveu ao lado de Lionel Messi e companhia. No entanto, e apesar dos seus 39 anos, o lateral direito não pensa em pendurar as botas e está à procura de uma nova aventura. E ao invés de ficar sentado à espera que o telefone toque, num registo bem disposto que sempre mostrou fora das quatro linhas, publicou nas redes sociais a sua carta de apresentação.

"Meu nome é Dani Alves, BRASILEIRO, mas conhecido como Good Crazy, tenho 39 anos e juntos com os meus, sou o maior vencedor da história do FUTEBOL con 43 troféus. Ahhhh e se alguém me passar, VOU JOGAR ATÉ OS 50 ANOS", brinca.

No texto, o jogador mais titulado da história, que soma três Ligas dos Campeões, duas Copas América, duas Ligas Europa, uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, seis títulos da La Liga, duas Ligue 1 e uma Serie A, entre outros troféus, entre passagens pelo Bahia, Sevilha, FC Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain e São Paulo, brinca afirmando que "não se assinar um compromisso novo sem ter acabado o antigo" e que por isso só agora é que vem vender o seu "peixinho" que diz estar "muito velho e desacreditado no mercado".

A publicação é acompanha por um vídeo de vários bons momentos de Dani Alves esta época, num encontro frente ao Sevilha. "Nas imagens você ver um velhinho fazendo algumas coisas com um olhar diferente e sempre com a cabeça muito bem alta. Também podemos apreciar que há uma intensidade considerável e um jogo bastante consciente", sublinha.

Na imprensa brasileira e espanhola o lateral tem sido associado a emblemas da La Liga com o Valladollid e o Maiorca a mostrarem-se interessados na contratação de Dani Alves que quererá manter-se ao mais alto nível fisicamente para poder disputar o Campeonato do Mundo que se vai disputar no Qatar.