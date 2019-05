Miguel Barbosa (Skoda Fabia R5) dominou hoje o primeiro dia do Rali de Mortágua, terceira prova do Campeonato Nacional de ralis de 2019, vencendo as duas classificativas do dia, as citadinas de Águeda e Mortágua.

Águeda recebeu o arranque da prova, tal como na edição do ano passado, com duas passagens pelos 2,59 quilómetros da 'street stage', na qual Miguel Barbosa foi o mais rápido, repetindo o triunfo na super especial de Mortágua (2,06), e parte no sábado com 1,8 segundos de vantagem sobre José Pedro Fontes (Citroen C3 R5) e 3,8 segundos sobre Ricardo Teodósio (Skoda Fabia R5). O campeão nacional em título, Armindo Araújo (Hyundai i20 R5), terminou o dia no quarto lugar, a 7,7 segundos de Miguel Barbosa, com António Dias (Skoda Fabia R5) a fechar o `top cinco´, já a 10,2 segundos da frente. Após esta curta passagem pelo asfalto, o Rali de Mortágua segue no sábado para o piso de terra das florestais de Mortágua, no distrito de Viseu. A secção da manhã tem quatro classificativas, com a passagem dos pilotos por Mortágua - Moitinhal (6,55 km), Mortágua - Chão de Calvos (5,66 km), Sobral - Tojeira (18 km)e Felgueira (16,92 km). Durante a tarde, os pilotos repetem a secção da manhã e têm ainda uma terceira passagem por Moitinhal e Chão de Calvos. O açoriano Ricardo Moura, líder do Campeonato Nacional, e Bruno Magalhães, terceiro classificado, são duas ausências de peso em Mortágua.