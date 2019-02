O surfista português Miguel Blanco, atual campeão nacional, foi hoje afastado na quarta ronda do Oi Hang Loose Pro, prova que decorre em Fernando de Noronha, no Brasil, pelo campeão mundial, Gabriel Medina.

Numa bateria disputada entre três atletas, Miguel Blanco ficou no terceiro lugar com um total de 11,07 pontos nas suas duas melhores ondas (5,57 + 5,50), registo que não foi suficiente para ultrapassar a forte oposição do brasileiro Gabriel Medina (12,27) - que já se sagrou por duas vezes campeão do mundo (2014 e 2018) - e do australiano Reef Heazlewood (11,83).

Depois de o afastamento de Frederico Morais e Vasco Ribeiro na terceira ronda, e de Luís Perloiro ter caído na segunda ronda, já não há portugueses em competição neste evento de 6.000 pontos do circuito de qualificação (QS).