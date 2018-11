Miguel Cardoso, ex-treinador do Rio Ave e do Nantes, é o novo treinador do Celta de Vigo. O português substitui o argentino Antonio Mohamed. O anúncio foi feito pelo clube nas redes sociais.

O técnico português, que deixou o Nantes em outubro, assumirá agora os comandos do Celta de Vigo.

Miguel Cardoso, de 46 anos, assumiu o comando do Nantes no início da presente temporada, depois de se ter estreado como treinador principal no Rio Ave, clube que levou ao quinto lugar da edição 2017/18 da I Liga.

Antes, o técnico integrou as equipas técnicas de Shakhtar Donetsk, Deportivo, Sporting de Braga, Académica e Belenenses.

O treinador português vai ser o substituto do argentino Antonio Mohamed que termina, desta forma, a sua primeira aventura enquanto treinador na Europa. Com 12 jogos disputados no campeonato espanhol, somou três vitórias, cinco empates e quatro derrotas ao serviço do clube de Vigo.

Depois de Leo Franco (Huesca) e Julen Lopetegui (Real Madrid), Mohamed é o terceiro treinador despedido nesta época da La Liga.