O piloto luso realizou o seu melhor tempo em 1.58,549 minutos, terminando a 1.415 segundos do mais rápido do dia, o italiano Enea Bastianini (Ducati).

O melhor tempo de Oliveira foi realizado na 18.ª das 56 voltas hoje realizadas, num dia em que os pilotos das Aprilia apresentaram algumas queixas de falta de aderência do pneu traseiro.

O espanhol Aleix Espargaró (Aprilia), com o quarto melhor tempo do dia, mostrou que há ‘luz ao fundo do túnel’, mas o 18.º lugar de Maverick Viñales (Aprilia) comprova os problemas sentidos ao longo do dia.

Nota para o facto de os pilotos da Aprilia terem rodado pela hora de almoço, altura de maior calor, de forma a perceber se os problemas sentidos no ano passado com o sobreaquecimento já foram resolvidos.

Miguel Oliveira melhorou cerca de 0,250 segundos face ao tempo realizado na véspera, num dia em que as temperaturas mais baixas permitiram aos pilotos montar pneus macios e realizar melhores tempos.

Os quatro mais rápidos baixaram mesmo o recorde do circuito malaio, com Bastianini a rodar em 1.57,134 minutos. Esta primeira bateria de testes de pré-temporada prosseguem na quinta-feira.