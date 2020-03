Miguel Oliveira, piloto português da Red Bull Tech 3 KTM, participa hoje na primeira corrida virtual de MotoGP , evento de esports que utilizará o jogo oficial MotoGP 2019. O palco será o GP Itália, em Mugello.

Com o calendário 2020 do MotoGP suspenso devido ao Covid-19, a Drona, detentora dos direitos da prova maior do motociclismo mundial, convidou 10 pilotos para entrarem numa competição sem saírem de casa.

Sentado no sofá e aos comandos da playstation, o nº 88 parte ao lado de velhos conhecidos das pistas: Alex e Marc Márquez (Repsol Honda), Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha), Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT), Alex Rins e Joan Mir (Suzuki), Aleix Espargaró (Aprilia) e Francesco Bagnaia (Ducati). Valentino Rossi não entra, desta vez, nas pistas virtuais.

O evento está a ser transmitido no site oficial do MotoGP e na Sport Tv.

Outro evento que saltou das pistas para as salas foi o Nascar. Hoje, às 18h00, decorre a 2ª Corrida do eNascar iRacing Pro Invitational Series (Virtual Texas Motor Speedway). No passado fim de semana, na prova inaugural em Miami, correram 35 carros com atuais e antigos pilotos da Nascar. Denny Hamlin foi o vencedor das 100 voltas sem sair de casa.