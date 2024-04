Oliveira, que tinha partido da 14.ª posição da grelha, cortou a meta a 10,364 segundos do vencedor, o espanhol Maverick Viñales (Aprilia), com o compatriota Marc Márquez (Ducati) na segunda posição, a 2,294 segundos, e o também espanhol Jorge Martin (Ducati) em terceiro, a 4,399.

Numa corrida com apenas 10 voltas, Viñales saiu disparado do primeiro lugar da grelha, liderando toda a corrida.

Atrás de si, o espanhol Pedro Acosta (GasGas) e Marc Márquez lutavam pelo segundo lugar, mas acabaria por ser o mais experiente dos espanhóis a garantir o degrau intermédio do pódio.

Miguel Oliveira, que esta manhã não passou da primeira fase da qualificação (Q1), largou do 14.º posto. No entanto, viria a perder dois lugares no arranque.

Oliveira recuperaria até 12.º logo na segunda volta.

A parte final da prova ficou marcada por um duelo intenso entre o português e o antigo companheiro de equipa, o sul-africano Brad Binder (KTM), de quem o piloto de Cascais se desenvencilhou ao cair do pano, para garantir o 11.º lugar final.

Quem também fez um mau arranque foi o campeão, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que andou afundado no 10.º lugar, até terminar em oitavo.

Com estes resultados, Jorge Martin lidera o campeonato, com 67 pontos, mais 24 do que o italiano Enea Bastianini (Ducati), que foi sexto.

No domingo, disputa-se a corrida principal do GP das Américas, terceira ronda do campeonato.