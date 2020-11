O piloto português Miguel Oliveira (KTM) terminou hoje na 13.ª posição o primeiro dia de treinos livres do Grande Prémio de Portugal de MotoGP, 14.ª e última prova do Mundial, que decorre até domingo Autódromo Internacional do Algarve.

Oliveira, que tinha sido o mais rápido na sessão da manhã, melhorou quase 200 milésimos de segundo na sessão da tarde, rodando na sua melhor volta em 1.39,946 minutos, a 529 milésimos do mais rápido do dia, o francês Johann Zarco (Ducati). Os 15 primeiros classificados acabaram separados por cerca de meio segundo na segunda sessão de treinos, depois de Miguel Oliveira ter sido o mais veloz na primeira, com 1.40,122 minutos, um recorde da pista de Portimão que agora foi batido por Zarco. Para sábado estão previstas mais duas sessões de treinos livres e a de qualificação, dividida em duas partes. A primeira (Q1), que reúne os 10 pilotos mais lentos da terceira sessão de treinos livres, e a segunda, com os restantes 10 pilotos mais os dois mais rápidos da Q1. Após 13 corridas realizadas, Miguel Oliveira ocupa a 10.ª posição do Campeonato do Mundo de motociclismo de velocidade, com 100 pontos. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram