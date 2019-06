Para sábado, Miguel Oliveira explica que vai “continuar a trabalhar no ‘feeling’ da mota e no funcionamento”. “Sobretudo nas curvas rápidas, que é onde parece que estamos a perder mais tempo”, disse.

O piloto de Almada queixou-se, ainda, de que “as condições da pista estão diferentes das do ano passado, com o piso mais escorregadio, e isso altera as referências”.

O GP da Catalunha disputa-se no domingo, no circuito de Montmeló, em Barcelona.

Com seis provas já disputadas, Miguel Oliveira ocupa a 19.ª posição do campeonato na sua época de estreia em MotoGP, com oito pontos.