Já o dono da Tech3, o francês Hervé Poncharal, disse que "isto não deve acontecer entre pilotos experientes, sobretudo representando a mesma marca".

"Ainda era muito cedo [nona volta] e estava tudo sob controlo, com o Miguel a tentar poupar os pneus, pois o objetivo era terminar entre os dez primeiros. A corrida é fruto de longas horas de trabalho e vê-la terminar assim é uma pena", disse ainda.

Poncharal admitiu, contudo, que o piloto francês, que correu pela Tech3 em 2018, se desculpou.

"Veio pedir desculpas ao Miguel e a mim, mas é difícil de digerir", sublinhou o responsável da equipa.

Com esta desistência, que acontece 34 provas depois da última, em setembro de 2017, Miguel Oliveira perdeu duas posições no Campeonato do Mundo de MotoGP, baixando de 15.º a 17.º, com 26 pontos.

A próxima prova é o GP de São Marino, a 15 de setembro.