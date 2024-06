O piloto natural de Almada cortou a meta a 16,082 segundos do vencedor, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), campeão em título, após ter sido o 17.º classificado na qualificação.

“A corrida sprint foi um pouco melhor. Foi a melhor mota que pilotei este fim de semana e foi possível ver o salto [no desempenho]”, frisou o piloto português.

Em declarações divulgadas pela equipa Trackhouse, Miguel Oliveira sublinhou que “o ritmo era decente”. “Não era fantástico como o do Pecco [Bagnaia], que rodou em 1.31 minutos, mas foi o suficiente para estar perto do top 10”, disse o piloto português.

Miguel Oliveira entrou na última volta no 10.º lugar, mas, devido à queda de Aleix Espargaró (Aprilia), viu bandeiras amarelas e abrandou.

“Depois vi a bandeira verde e pensei em proteger a minha trajetória. Pensei demasiado nisso e travei demasiado tarde. Como já tinha um aviso por ultrapassar os limites da pista, fiz a última chicane muito devagar e o Pedro Acosta (KTM) e o Marco Bezzcchi (Ducati) ultrapassaram-me”, explicou.

Miguel Oliveira considerou que foi “uma pena”, mas não significou “a perda de pontos”.

Com estes resultados, Bagnaia encurtou a distância para o líder do campeonato em três pontos. Jorge Martin mantém o comando, agora com 180 pontos, mais 15 do que o italiano campeão do mundo. Miguel Oliveira mantém o 15.º. com 31.

No domingo, disputa-se a corrida principal.