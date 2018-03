O piloto português Miguel Oliveira, em KTM, foi hoje quinto classificado na corrida de Moto2 do Grande Prémio do Qatar, primeira prova do Mundial de motociclismo de velocidade de 2018, em Doha.

No circuito de Losail, Miguel Oliveira, terceiro no Mundial de 2017, partiu do quarto lugar da grelha, mas ‘falhou’ a primeira curva e perdeu vários lugares, nunca mais conseguindo aproximar-se da dianteira da corrida. A vitória foi conquistada pelo italiano Francesco Bagnaia (Kalex), seguido pelo seu compatriota Lorenzo Baldassarri (Kalex), segundo, e o espanhol Alex Marquez (Kalex), terceiro, depois de partir da ‘pole’.