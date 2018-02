O motard português Miguel Oliveira (KTM) registou hoje o sexto melhor tempo do terceiro e último dia de testes Moto2, no circuito de Jerez de la Frontera, em Espanha.

O piloto português registou, na segunda de três sessões do último dia, a sua melhor volta, com 1.41,982 minutos, cerca de um segundo mais do que o melhor tempo, do espanhol Alex Marquez (Kalex), com uma volta em 1.40,926.

Foi o primeiro dos três dias que não foi dominado pelo italiano Francesco Bagnaia (Kalex), que tinha registado 1.42,330 nos dois primeiros dias em Jerez.

“Hoje foi um dia produtivo, em que mostrámos uma vez mais o nosso ótimo ritmo”, disse o piloto natural de Almada, de 23 anos, citado pela sua assessoria de imprensa.

No primeiro dia, o português tinha registado o quarto melhor tempo em pista, antes de ser sexto na terça-feira.

Para Oliveira, os três dias de testes foram “muito positivos, com um excelente ritmo”, e está com vontade de fazer melhorias na moto até ao novo teste em Jerez, agendado para 06 a 08 de março.