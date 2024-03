O piloto luso foi o 17.º classificado na sessão de treinos de sexta-feira à tarde, que apura os 10 melhores diretamente para a segunda fase da qualificação (Q2), com os restantes 12 pilotos a tentarem uma das duas vagas resultantes da Q1.

O piloto luso fez o seu melhor tempo em 1.39,048 minutos, empatando exatamente com o seu companheiro de equipa, o espanhol Raul Fernandez (Aprilia), ficando a 0,991 segundos do mais rápido, o italiano Enea Bastianini (Ducati). O australiano Jack Miller (KTM) foi o segundo, a 0,118 segundos, com o espanhol Marc Márquez (Ducati) em terceiro, a 0,153.

Depois da qualificação, que se disputa esta manhã, os pilotos da categoria rainha do Mundial de velocidade enfrentam, ainda, a corrida sprint, novidade introduzida na temporada passada no campeonato.

O GP de Portugal disputa-se pelo quinto ano consecutivo no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão. Este ano é a segunda de 21 provas da temporada.