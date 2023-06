“Foi uma corrida difícil. Não esperava tantas dificuldades, para ser honesto”, disse o piloto português, citado pela equipa RNF Aprilia.

Oliveira explicou que “levantou-se um pouco de vento” no circuito de Sachsenring, na Alemanha, pelo que levou “algumas voltas até conseguir perceber o potencial” do conjunto, depois de se ter qualificado em 16.º lugar.

“Não tinha aderência e não conseguia virar com a frente, pelo que foi muito complicado gerir a corrida”, disse o piloto natural de Almada.

Oliveira admite ter “algumas alterações em mente” para a corrida principal, no domingo, na qual espera sentir melhorias das dores no ombro esquerdo, em virtude de uma fratura contraída no Grande Prémio de Espanha, em 30 de abril.

“O meu ombro está a doer, mas julgo que estarei ligeiramente melhor na corrida de amanhã [domingo], pois espero conseguir fazer alguns tratamentos durante a noite”, concluiu Miguel Oliveira.

O piloto luso da RNF Aprilia caiu na segunda sessão de treinos livres, na sexta-feira, e voltou a sofrer um impacto no ombro esquerdo.

O espanhol Jorge Martin (Ducati) venceu a corrida sprint, de apenas 14 voltas, e assumiu o segundo lugar do campeonato, a 21 pontos do líder, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati).