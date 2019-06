O Portugal-Espanha da final do futebol de praia é o destaque da jornada lusa, com o conjunto de Mário Narciso a garantir já melhor do que o bronze de Baku, em 2015, depois de bater nas meias-finais a Ucrânia por 3-2, após prolongamento.

Em sentido inverso, o ténis de mesa não conseguiu manter o ouro de há quatro anos – perdeu 3-0 com a Alemanha nas meias-finais -, contudo na decisão do bronze com a Dinamarca Marcos Freitas, Tiago Apolónia e João Monteiro são favoritos.

A modalidade já assegurou o ouro de Fu Yu em singulares femininos.

No ciclismo de pista, Rui Oliveira compete agora em Madison, sendo candidato a hastear a bandeira portuguesa, tal como aconteceu com Nélson Oliveira, com a prata no contrarrelógio na estrada.

Na ginástica artística, Filipa Martins disputa a final do concurso completo, enquanto Patrícia Esparteiro testará a sua valia no karaté, na vertente de kata.

Portugal começará o dia em 16.º lugar do ‘medalheiro’, no qual estão representados 39 dos 50 países em competição.