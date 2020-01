A equipa da divisão secundária chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com dois golos do avançado brasileiro Matheus Aias aos 07 e 30 minutos, com todo o merecimento, perante um Sevilha irreconhecível.

Na segunda parte, a equipa de Julen Lopetegui bem tentou dar a volta ao resultado e à eliminatória, mas o Mirandés foi coeso a defender e perigoso a sair para o contra-ataque, tendo desperdiçado um penálti, aos 54 minutos, por Álvaro Pena e aumentado a vantagem para 3-0 já perto do fim, aos 85 minutos, por Álvaro Rey.

O golo de honra dos sevilhanos foi marcado aos 90+1 minutos pelo ex-Benfica Nolito.

No outro jogo de hoje dos oitavos de final, o FC Barcelona goleou o Leganés por 5-0 e junta-se assim nos quartos de final da Taça do Rei ao Mirandés, única equipa que não é do escalão principal, ao Valência, ao Villarreal, ao Granada, ao Real Madrid, ao Athletic Bilbau e ao Real Sociedad.