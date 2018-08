O Mónaco, de Leonardo Jardim, iniciou hoje a edição 2018/19 do campeonato francês de futebol com um triunfo por 3-1 no campo do Nantes e estragou a estreia de Miguel Cardoso na equipa da casa.

Depois de uma primeira parte sem golos, o português Rony Lopes fez o primeiro golo da temporada no campeonato gaulês e deu vantagem ao Mónaco, aos 69 minutos. O montenegrino Jovetic aumentou a diferença, aos 80, e o colombiano Falcao, ex-avançado do FC Porto, confirmou a vitória, aos 83. Nos descontos, aos 90+1 minutos, o argentino Sala fez o golo de honra do Nantes. O campeão Paris Saint-Germain só entra em campo no domingo, na receção ao Caen.