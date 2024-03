Numa altura em que a partida caminhava para o nulo, Josué cometeu falta na área, mas Alan, aos 90+2, atirou por cima, falhando o que seria certamente o triunfo do Moreirense, que somou o segundo jogo seguido sem perder, frente a um Rio Ave também com dois jogos consecutivos sem perder, depois do empate na jornada passada diante do Sporting.

Com esta igualdade, a equipa de Moreira de Cónegos mantém o seu sexto posto, com 39 pontos, agora a dois do Vitória de Guimarães, quinto e que tem ainda o seu jogo por cumprir, enquanto os vila-condenses continuam na zona perigosa da tabela, agora em 13.º lugar, com 23 pontos, um de vantagem para a zona de descida.