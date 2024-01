Aparício (30 minutos), Marcelo (33) e Alan (74) marcaram os golos dos minhotos, e João Carlos (90) reduziu para os estorilistas, que na jornada anterior tinham sido goleados pelo líder Sporting (5-1) e na terça-feira foram eliminados pelo FC Porto da Taça de Portugal (4-0).

O Moreirense, que vinha de um desaire com o Casa Pia, é sexto classificado da I Liga, com 29 pontos, enquanto o Estoril Praia é 13.º, com 17.