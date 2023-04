Sétima classificada, com 41 pontos, a equipa vimaranense contabilizou um empate e quatro derrotas nas cinco rondas anteriores, mas o seu ‘timoneiro’ mostrou-se convencido de que segunda-feira é “um bom dia” para encerrar esse ciclo, tendo pedido aos jogadores ambição e coragem para puxarem pelas bancadas do Estádio D. Afonso Henriques e criarem dificuldades aos ‘leões’.

“Temos tido fases piores e outras em que estamos melhores, mas, no geral dos jogos, não temos sido inferiores aos adversários. Sabemos o porquê de não termos conseguido os resultados. Algumas ausências também contribuíram para isso. Temos de perceber que amanhã [segunda-feira] é um bom dia para quebrarmos a série e termos um alento diferente para o resto do campeonato”, disse, na antevisão ao desafio, marcado para as 20:15, em Guimarães.

Além de ter Ibrahima Bamba novamente disponível, após ter cumprido um jogo de suspensão, o técnico confirmou o regresso de Mikel Villanueva à equipa titular, depois da ausência por lesão na derrota da jornada anterior, em Famalicão (2-1), e defendeu que os vitorianos são “mais competentes” com dois atletas que têm tido “rendimento fantástico ao longo do ano”.

Moreno defendeu ainda que os minhotos têm de jogar sempre com motivação e ambição, apesar de reconhecer que os ‘verdes e brancos’ de Alvalade se distinguem pela “qualidade de jogo” e pelo “talento incrível” de jogadores como Pedro Gonçalves, o ex-vitoriano Marcus Edwards ou Trincão, capazes de decidirem jogos.

“O Sporting não está no melhor momento ao nível de resultados, mas, ao nível da qualidade de jogo, talvez esteja a praticar o melhor futebol. Não causa só desconforto às equipas do campeonato, mas também às de fora. Obriga adversários a defenderem com linhas de sete jogadores. Tem um registo de jogo muito bem trabalhado”, frisou.

Ciente de que os jogadores devem entender a responsabilidade de jogarem no Vitória, até pelos erros de jogos anteriores, o técnico disse que os atletas vão cometer erros numa “época importante para salvaguardar o futuro” do clube, defendeu que a prestação de 2022/23 é equivalente às das temporadas mais recentes e pediu para que a pressão dos resultados recaia apenas sobre si.

“É muito importante não deixar cair nenhum jogador. Comigo vai ser assim até ao último dia em que esteja cá. (…) Não quero que os nossos atletas entrem pressionados. Em anos anteriores, o Vitória não jogava muito melhor do que hoje. (…) Nesta jornada, em comparação com as outras épocas, não vejo grande diferença [a nível de resultados]. O que está mal aqui é o treinador”, disse.

O técnico disse que o plantel continua a ‘alimentar’ o objetivo dos 48 pontos, para, pelo menos, conseguir uma segunda volta igual à primeira (24), apesar de a prioridade imediata do grupo ser a de se focar na receção aos lisboetas.

O Vitória de Guimarães, sétimo classificado da Liga, com 41 pontos, recebe o Sporting, quarto, com 58, em partida agendada para as 20:15 de segunda-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora.