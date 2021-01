Numa mensagem publicada nas redes sociais, o FC Alverca comunica, "de acordo com as informações prestadas pelo corpo médico do Hospital de Vila Franca de Xira, o falecimento por morte cerebral do [...] atleta Alex Sandro dos Santos Apolinário, esta manhã".

"O FC Alverca Futebol SAD prestará todo o apoio necessário a seus familiares", acrescenta ainda o clube lisboeta. "Neste momento de luto todas as atividades do FC Alverca estão canceladas".

No domingo, Alex Apolinário sofreu uma paragem cardiorrespiratória durante o jogo entre Alverca e União de Almeirim, a contar para a 10.ª jornada da Série F do Campeonato de Portugal, que acabou por ser interrompido.

O jogador brasileiro caiu inanimado, ao minuto 27 do jogo, quando se deslocava no campo do Complexo Desportivo do Futebol Clube de Alverca, sem que estivesse a disputar qualquer lance.

Alertado para o sucedido por vários jogadores, o árbitro Gonçalo Carreira, de Leiria, interrompeu a partida e as equipas médicas entraram de imediato em campo.

Alex Apolinário foi transportado para o Hospital de Vila Franca de Xira pelos bombeiros de Alverca, que realizaram manobras de reanimação ainda no relvado.

Já na segunda-feira o clube ribatejano informou que o jogador, de 24 anos, se encontrava em “estado grave, estabilizado e em coma induzido” no Hospital de Vila Franca de Xira.

Na terça-feira, em declarações ao site Globoesporte, a mãe do jogador brasileiro revelava que Apolinário estaria a recuperar de forma “surpreendente”.

“Os médicos visitaram-no de manhã e ficaram surpreendidos com a recuperação. Para nos passarem essa informação, creio que ele já reagiu. Não se pode apressar a recuperação. Foi uma batalha dura. Fez exames ao coração, rins, fígado e agora fez à cabeça, e não acusaram nada”, dizia Vânia Valentim.

O jogador chegou ao futebol português em 2018/2019 para alinhar pelo Alverca, após ter representado o Cruzeiro e o Atlético Paranaense no Brasil.