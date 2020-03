De acordo com os meios de comunicação local, que citam fontes familiares, a morte de Michel Hidalgo não está relacionada com a pandemia de Covid-19, que está a assolar o mundo, mas sim a uma doença que o enfraqueceu nos últimos anos.

Primeiro como jogador, do Stade de Reims liderado por Raymond Kopa, e depois como treinador, Michel Hidalgo, filho de um metalúrgico espanhol exilado em França, tornou-se uma das faces mais importantes do futebol francês e uma das suas vozes mais respeitadas.

Como selecionador dos ‘bleus’, Michel Hidalgo impôs uma visão ofensiva e colorida de jogo, que levou a seleção gaulesa às meias-finais do Mundial de 1982, em Espanha, onde caiu de forma dramática no desempate por penáltis com a Alemanha.

Dois anos depois, desta vez no seu país, Hidalgo liderou a França à conquista do Europeu, depois de afastar Portugal numa meia-final decidida no prolongamento (3-2), ao derrotar a Espanha na final marcada por um erro do guarda-redes Luis Arconada.

A seleção portuguesa, liderada pelo quarteto técnico formado por Fernando Cabrita, António Morais, José Augusto e Toni, esteve em vantagem com dois golos de Jordão (74 e 98 minutos), mas os franceses deram a volta com golos de Domergue (24 e 114) e Michel Platini (119).