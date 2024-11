Pedro Guerra lutava há algum tempo contra um cancro, tendo acabado por morrer esta noite, confirmou a CMTV, canal onde era comentador de futebol já há alguns anos.

Pedro Guerra chegou a ser diretor de conteúdos da Benfica TV e além da CMTV comentou ainda na TVI24.

Nascido em 03 de março de 1966, em Angola, Pedro Guerra trabalhou como arquivista no O Jornal, antes de ser jornalista de Desporto no O Independente, sob a direção de Paulo Portas, a quem assessorou depois no Ministério da Defesa.

*Com Lusa